KFC apre nel cuore di Napoli: nelle prossime ore l'inaugurazione

Dal 17 marzo KFC apre a Napoli, nel cuore della città, all'angolo tra Piazza Carità e via Toledo. Si tratta del primo ristorante nel capoluogo campano dopo le aperture nei centri commerciali Campania di Marcianise, Movieplex di Mercogliano e La cartiera di Pompei.

Diventano 12 i ristoranti del brand del pollo fritto aperti nel Sud Italia, che si conferma sempre più strategico: “L’Italia è il mercato europeo con il più alto potenziale di crescita e per noi puntare sul Sud significa rendere la nostra presenza ancora più capillare, forti del successo che il nostro prodotto riscuote nel paese - afferma Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – . Tutto il sistema KFC Italia è pronto a investire per uno sviluppo solido e sostenibile, che significa occupazione, indotto, qualità, lotta agli sprechi e naturalmente una proposta di ristorazione unica e distintiva. Siamo fieri di sottolineare che, delle 25 nuove aperture previste per il 2022, ben il 40% sarà nel Mezzogiorno”.

Il nuovo locale nel cuore di Napoli

KFC Napoli Piazza Carità sarà dotato di un ambiente ampio di oltre 300 metri quadri, con un dehor di 45 metri quadri per pranzi e cene all’aperto. 56 i posti a sedere in sala e 40 nel dehor, con apertura tutti i giorni dalle 10 alle 24 (il sabato e la domenica fino all'1.00).

“L’apertura di Napoli era particolarmente attesa in città e siamo orgogliosi di poter inaugurare questo nuovo ristorante nel cuore della città, contribuendo allo sviluppo di KFC nel Mezzogiorno – commenta Antonio Laiena di 2K16, che gestisce in franchising il ristorante di Napoli Carità – . Ogni nuovo ristorante è una sfida ma anche una grande soddisfazione: ci permette di essere ancora più vicini a chi ama i sapori del Colonnello, e di creare legami più stretti sul territorio. Legami che passano anche dalla creazione di posti di lavoro: a Napoli saranno ben 40”.