In arrivo nuovi locali Kfc in Campania: ecco dove

A 10 anni dallo sbarco in Italia, Kfc punta forte sulla Campania, vista l'accoglienza positiva e il fatturato di tutto rispetto raggiunto nella nostra regione. Oltre agli attuali locali di Napoli (piazza Carità), Pompei, Marcianise, Mercogliano, Sant’Antimo, è in programma un'ulteriore espansione del brand proprio in Campania.

Dovrebbero essere 20 i nuovi locali di Kentucky Fried Chicken entro 5 anni ad essere aperti.

I primi a stretto giro saranno inaugurati nel Vulcano Buono a Nola e a Pontecagnano entro la fine dell'estate.