A Casoria apre JYSK, la risposta danese a Ikea: sconti e posizioni lavorative aperte

Si apre venerdì 26 agosto a Casoria il primo punto vendita in Campania di JYSK, catena di mobili, materassi e accessori per la casa in stile nordico, che qualcuno ha definito "la risposta danese a Ikea".

Per l'occasione è stata organizzata una vendita straordinaria fino al 31 agosto con sconti fino al 75%. Ma soprattutto sono aperte diverse posizioni lavorative.

La catena è attenta anche al tempo libero: al picnic, in spiaggia o in campeggio, con le proposte della catena danese JYSK "si è pronti per partire dando un tocco di stile dal minimalismo raffinato di gusto nordico al proprio tempo libero".