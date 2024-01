ITS Academy Campania Moda, prorogato il bando per il corso gratuito di Fashion Shoes Coordinator

Dedicato ai diplomati dai 18 anni in poi, il corso forma il Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda. La nuova scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 30 gennaio 2024 alle ore 12.00