Torna Ischia Safari: D’Amico sponsor ufficiale del festival gastronomico 2022

D’Amico è sponsor di “Ischia Safari 2022”, il festival gastronomico ideato dagli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro che unisce i grandi piatti della cucina italiana ad alcuni dei luoghi più belli dell’Isola Verde.

L’evento ospiterà per due serate esclusive, il 25 e il 26 settembre, chef, pizzaioli e pasticcieri provenienti dall’Italia e non solo, che accompagneranno gli ospiti in un viaggio culinario a caccia di sapori, colori e profumi del Mediterraneo.

Nell’unione tra passato, presente e futuro verranno rivisitate antiche ricette in chiave moderna, come espressione di un nuovo modo di sentire il cibo. Qui, gli artigiani del gusto, metteranno al centro delle loro creazioni, ingredienti di grande qualità, che rappresentano la migliore dispensa del nostro patrimonio gastronomico.

D’Amico, simbolo del made in Italy nel mondo, presidierà in qualità di sponsor a Ischia Safari 2022, per manifestare nuovamente la passione che da sempre nutre per la tradizione, la cultura e le eccellenze enogastronomiche del Bel Paese.

Nel Parco termale del Negombo, la location suggestiva situata nella Baia di San Montano che farà da cornice all’evento, D’Amico esporrà all’interno delle teche in vetro la Collezione “Vasi d’Autore” 2022. La Limited Edition, composta da quattro capsule in formato maxi da 700 gr, è firmata quest’anno dall’artista internazionale di arte contemporanea Vickie Vainionpää.

“La nostra Azienda è da sempre attenta a valorizzare le bellezze, la cultura, la tradizione culinaria italiana e la buona tavola”. – afferma Maria D’Amico, Marketing Manager dell’omonima Azienda – “Per questo siamo felici di supportare Ischia Safari, che oltre a sostenere la formazione dei ragazzi degli istituti alberghieri in tutte le regioni d’Italia è anche un viaggio nel gusto tra luoghi e sapori del nostro territorio, di cui siamo estremamente orgogliosi”.