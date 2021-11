Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L’intelligenza emotiva nel mondo del lavoro è il titolo dei due prossimi workshop promossi da Project Ahead Società cooperativa impresa sociale, esperta nel campo della consulenza e progettazione per l’innovazione sociale e la creazione d’impresa. Nel corso degli incontri sarà illustrata l’importanza di questa abilità nel mercato del lavoro. Saper riconoscere e gestire umori ed emozioni del manager e dei colleghi conterà quanto saper fare bene il proprio lavoro. Marco Traversi, CEO di Project Ahead ed esperto di creazione d’impresa e innovazione sociale spiega che: “L’intelligenza emotiva è ormai considerata tra le 10 competenze più ricercate dalle aziende. È la capacità di riconoscere, monitorare e gestire le proprie emozioni e quelle altrui, tanto interiormente quanto nelle relazioni sociali, in modo da trarne informazioni positive da utilizzare in ogni situazioni. Per questo crediamo che in ambito lavorativo questa abilità possa creare opportunità di crescita personale e di collaborazione con gli altri”. Il primo appuntamento è in programma giovedì 2 dicembre dalle 16:00 alle 19:30 negli spazi del coworking Dialogue Place in via della Sapienza 18 Napoli. I partecipanti al workshop, guidato da Roberto Rossetto -Trainer & Learning Facilitator potranno imparare cosa sia l’intelligenza emotiva, quali specifiche competenze contribuiscano al “quoziente emotivo”, quali gli elementi della sfera emotiva da considerare nel valutare la performance di un collaboratore/membro di squadra Il secondo appuntamento si terrà venerdì 3 dicembre dalle 16:00 alle 19:30 e sarà l’occasione per allenarsi nella valutazione dell’Autoconsapevolezza e nella messa in luce di alcune utili competenze afferenti l’Intelligenza Emotiva. I workshop, gratuiti e dal vivo, si terranno negli spazi del coworking Dialogue Place, incubatore di imprese sociali e crocevia di diversità culturali e professionali situato nel centro storico di Napoli. L’iniziativa rientra nel programma di Qworking - Spazi e servizi per l’imprenditorialità sociale e giovanile un progetto di tutela e fortificazione del patrimonio imprenditoriale sociale napoletano realizzato da Project Ahead con il sostegno della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Per partecipare occorre prenotare qui https://www.eventbrite.it/e/213729750437 o scrivendo a pjasocial@gmail.com Accesso consentito solo con Green pass