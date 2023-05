Innovaway: nuovo chief people & organization officer

Antonella Alberti è il nuovo Chief People & Organization Officer di Innovaway, il Gruppo nato a Napoli e attivo a livello planetario nel campo dei servizi per l’evoluzione digitale delle aziende. "Nei prossimi 5 anni abbiamo l'ambizione di diventare tra i player principali nel mercato della Digital transformation, mercato in rapida evoluzione che ci pone davanti sfide sempre più alte e complesse. Dietro ogni miglioramento ci sono le persone e sono convinto che Antonella Alberti sia una risorsa in linea con la nostra visione di futuro e con le nostre aspirazioni", dice Antonio Giacomini, CEO di Innovaway.

Antonella Alberti inzia il suo percorso più di 30 anni fa nel campo delle tecnologie, realizzando significativi progetti innovativi in una multinazionale del settore chimico-farmaceutico; si è poi occupata di Sviluppo organizzativo e Gestione del cambiamento per i clienti di diverse società di consulenza. La comprensione dei bisogni dei clienti e le doti comunicative la conducono quindi al Marketing e Comunicazione in aziende di servizi tecnologici. Dal 2013 assume ruoli manageriali nell’area delle Risorse umane di aziende system integrator. “Inizio questo nuovo cammino in Innovaway portando in dote l’esperienza maturata in contesti differenti - dichiara Antonella Alberti, Chief people & organization officer-. In Innovaway lavorerò affinché l’esperienza organizzativa sia per ciascuna persona un 'viaggio' durante il quale costruire la propria opportunità professionale, e anche personale, di sviluppo e crescita in termini di competenze, esperienze e carriera”.

Con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro, il Gruppo Innovaway, offre soluzioni e servizi Ict innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia. Inoltre, il Gruppo annovera tra i 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico. "I dipendenti sono il punto di forza di Innovaway - spiega una nota del Gruppo - prevalentemente giovani (età media 38 anni) e altamente qualificati: il 32% è certificato, il 35% è laureato e il 50% è rappresentato da donne". La società presieduta da Antonio Giacomini è attiva in 10 sedi di cui 7 in Italia e 3 all' estero.