Innovation Village Award, un premio tra sostenibilità e innovazione tecnologica

Presentato in occasione della fiera di riferimento del Sud Italia legata all’innovazione, il premio è dedicato ai giovani ricercatori e alle start up

Oggi e domani a Villa Doria d’Angri si volge l’ottava edizione di Innovation Village, la fiera di riferimento del Sud Italia legata all’innovazione.

Conferenze, workshop, tavoli di lavoro e incontri one-to-one tutti con partecipazione gratuita hanno l' obiettivo di promuovere lo scambio di idee e conoscenze e co-progettare soluzioni tecnologiche innovative e funzionali attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese. La manifestazione è organizzata da Knowledge for Business e promossa da Regione Campania con il contributo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che mette a disposizione la storica villa.

“L’innovazione approda in uno dei luoghi della grande storia napoletana”, afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village “Anche quest’anno faremo incontrare tutti i principali attori di settore, per due giorni di networking nell’area espositiva Tech Transfer, sezione dedicata al trasferimento tecnologico, con dimostrazioni, tavoli di lavoro e panel tematici”.

Progetti per la transizione digitale ed ecolgica

Ragionare sull'innovazione tecnologica e su quali sono le sfide per come entrare nei vari ambiti della vita quotidiana è un argomento che è sempre al centro dell'attualità.

In questa fase delicata per la transizione tecnologica è inevitabile capire come interagirà con l'ecolgia che a sua volta nel suo momento più complesso per la sua di transizione.

Ecco che il tema dell'innovazione sostenibile pervade ogni aspetto della nostra vita. La sfida è proprio quella di trovare soluzioni in cui ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità vadano di pari passo e si sostengano. Un'iniziativa in cui sicuramente i giovani possono fare la loro parte per trova il ponte in cui l'innovazione tecnologica sia in armonia con la sostenibilità dando i giusti strumenti per andare oltre le difficoltà.