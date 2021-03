Info-point turistici a Bacoli: a breve un avviso pubblico per selezionare i gestori

È stata approvata - comunica in una nota il Vicesindaco e Assessore al Turismo del Come di Bacoli, Salvatore Illiano - in data 12-03-2021 la delibera di Giunta Comunale che prevede la creazione di due Info-point turistici, localizzati nei seguenti punti:



• in Villa Comunale, presso l’immobile nel quale sono presenti i bagni pubblici;

• in Piazza De Gasperi, a Baia, presso l'immobile cosiddetto “acquario” (ex stazione Cumana) con l’aggiunta dei bagni pubblici adiacenti.

A breve sarà pubblicato l'avviso che selezionerà i soggetti gestori di due info-point: imprese del settore o gruppi informali che si impegnino, se selezionati, a costituirsi in impresa entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Con una successiva procedura del CIC sarà pubblicato l'avviso per l'affidamento del terzo info-point della rete, ancora in un punto strategico: nel Parco Vanvitelliano del Fusaro.



I gestori dei vari Info-point dovranno operare in ottica di rete, avere una immagine omogenea e coordinata e partecipare a sessioni di formazione comune.

Il servizio punterà decisamente sulle competenze degli operatori: sulla loro preparazione in campo storico-culturale e soprattutto sulla conoscenza dell'inglese ed almeno un'altra lingua estera. Risulta necessario puntare su competenze e innovazione per valorizzare le “risorse comuni” – prime fra tutte il paesaggio e la cultura – e costruire un’offerta integrata che incrementi il potenziale della città in termini di turismo culturale.

Il 'core' dell’attività da svolgere è il servizio è accoglienza, orientamento ed informazione turistica e culturale, nel quale rientrano tutte quelle funzioni – con modalità front-office e back-office - destinate a far conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti eno-gastronomici, le attrattive locali, il sistema di mobilità ed ogni altra notizia utile alla visita ed alla permanenza sul territorio comunale.

Al fine di consentire una maggiore sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio, il soggetto affidatario potrà svolgere attività d’impresa che favoriscano la promozione del territorio, quali ad esempio la vendita di souvenir e prodotti del territorio, la riqualificazione dei bagni pubblici con dotazione di tornelli gettoniere, il servizi di noleggio di veicoli di micromobilità elettrica (biciclette, monopattini, segway), vendita di riviste e magazine in lingua estera, vendita di prodotti o servizi funzionali alla fruizione turistica del territorio (prodotti editoriali, guide turistiche, itinerari, servizi di trasporto, etc), servizio deposito e custodia bagagli, vendita dei biglietti per servizi di trasporto ;

Un'azione volta, decisamente, a promuovere un turismo di qualità ed, al tempo stesso, un'opportunità per chiunque abbia studiato, acquisito competenze e formazione in valorizzazione dei beni culturali e servizi per il turismo.