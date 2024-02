Inflazione, a Napoli prezzi alle stelle: è la città d'Italia in cui stanno crescendo di più

Il capoluogo partenopeo è la città d'Italia col tasso di inflazione peggiore del Paese. Già Napoli non è certo la città più ricca d'Italia, ma nell'ultimo periodo è anche quella maggiormente danneggiata dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

I dati sono di gennaio e li analizza Assoutenti. "La risalita dell’inflazione a gennaio desta preoccupazione soprattutto se si considera la risalita dei prezzi nei settori primari per le famiglie", afferma Assoutenti, commentando i dati dell’Istat secondo cui a gennaio i listini al dettaglio hanno invertito la rotta e sono tornati a salire segnando un +0,8% su anno.

“Nel comparto alimentare i prezzi, considerate anche le bevande, aumentano su base annua del +5,8% a gennaio - spiega il presidente Gabriele Melluso - Questo significa che solo per mettere il cibo in tavola una famiglia con due figli si ritrova oggi a spendere 466 euro in più su base annua. Per questo chiediamo al Governo di studiare misure di contrasto contro il caro-prezzi come il paniere anti-inflazione attuato lo scorso anno, in modo da tutelare i redditi delle famiglie e sostenere la spesa contrastando la crescita dei listini al dettaglio”.

I dati sulle città

I dati Istat sull’inflazione rilevano poi forti differenze a livello territoriale - analizza Assoutenti - Napoli è la città d’Italia che a gennaio vanta la crescita dei prezzi più sostenuta, con un tasso medio del +1,9%, seguita da Perugia e Trieste (+1,7%). Ben 4 città, però, sono in deflazione, ossia registrano una riduzione dei prezzi su base annua: si tratta di Modena (-0,2%), Ancona (-0,3%), Reggio Emilia (-0,4%) e Campobasso, città dove i listini scendono addirittura del -0,7% rispetto al 2023.