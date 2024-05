InCoop apre le porte presso l’AORN Cardarelli di Napoli

Le Due Sicilie Srl rafforza il presidio in Campania con il primo format Incoop della rete.

Il mese di maggio porta con sé il primo format InCoop de Le due Sicilie srl, Master franchising Coop Alleanza 3.0 in Campania. Un nuovo punto vendita all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli”, tra i più grandi ospedali del Sud Italia.

Una superette all’interno di una struttura ospedaliera che in soli 150 metri quadrati, promette la massima ottimizzazione di spazi, assortimenti e servizi, aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.30, compresa la domenica fino alle ore 15.

“La proposta commerciale di questo punto vendita – dichiara Vittorio Amatucci, Direttore Commerciale de Le due Sicilie Srl –bilancia saggiamente la presenza dei reparti freschi e freschissimi, con un’importante selezione gastronomica basata sul ready to meal. Presenti anche libero servizio e surgelati, presidiati dalla presenza costante del prodotto a marchio Coop con oltre 1000 referenze. La private label Coop incarna la soluzione a bisogni specifici – continua Amatucci – e diviene valore aggiunto non solo per gusto ma soprattutto per l’universo di valori etici e sociali che porta con sé. L’intento è soddisfare l’esigenza emergenziale di acquisto dell’utenza ospedaliera, principalmente composta da medici, infermieri e personale amministrativo e di servizio, fornendo un’esperienza rapida e ripetuta, in pausa pranzo o dopo il lavoro. Non mancheranno – conclude il manager – servizi come il Cick&Collect e quello di telefonia Coop Voce, altamente fidelizzanti per l’insegna e per il singolo punto vendita. Siamo molto soddisfatti del lavoro che, insieme con i soci, stiamo facendo per rilanciare il marchio Coop in Campania”.

L’obiettivo è coniugare, dunque, servizi e assortimenti mirati per garantire un’esperienza di acquisto agile e senza stress, con un occhio ai pillar di vicinanza al territorio e alla comunità locale che Le Due Sicilie srl, con l’insegna Coop, mira a corroborare in regione.