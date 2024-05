Stellantis, tavolo a Roma col governo: Pomigliano teme per il suo futuro

Stesso incontro, prospettive diverse. Sono quelle di sindacati e governo a proposito della vicenda Stellantis.

Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità del sindacato, ha commentato non positivamente l'incontro di oggi sugli stabilimenti di Pomigliano e Cassino della Stellantis, per i quali dall'azienda non è arrivata "nessuna nuova risposta certa" sulle "prospettive"

"A Pomigliano - spiega Lodi - l'annuncio del prolungamento della produzione della Pandina, fino al 2029, difficilmente potrà compensare i volumi in calo del Tonale e quelli già esigui dell'Hornet, e soprattutto non guarda al futuro dal punto di vista dell'innovazione di propulsori con minor impatto ambientale. Le decisioni di Stellantis in questo senso sono chiare, investono in altri Paesi, e lo stabilimento di Pomigliano è l'unico in Italia in cui ad oggi non sono previsti modelli elettrici. Nel frattempo in entrambi i siti si registrano peggioramenti delle condizioni di lavoro che hanno portato anche allo sciopero a Cassino nei giorni scorsi. Tutte le aziende della componentistica sono in grandissima difficoltà con prospettive cupe per i lavoratori. Stellantis dal canto suo ha nuovamente chiesto al Governo un sostegno per aumentare la competitività produttiva e gli incentivi alla domanda. Per la Fiom-Cgil le risorse pubbliche devono essere vincolate a precisi impegni e garanzie occupazionali di tutela delle competenze e di rilancio per le lavoratrici e i lavoratori che devono tradursi in anche in forti investimenti in ricerca e sviluppo, che ancora ad oggi purtroppo non sussistono. Per questo ribadiamo la necessità di un tavolo di confronto a Palazzo Chigi dove siano affrontate tutte le criticità che ancora persistono e che vedano Stellantis assumersi impegni e dare garanzie per il raggiungimento e superamento della produzione di un milione di veicoli e per la rigenerazione dell'occupazione nel nostro Paese, auspicando che si determinino tutte le condizioni per un accordo di sviluppo".

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo spiega di vederla in modo diverso: ''Si vedono finalmente i frutti del lavoro congiunto che abbiamo fatto con i sindacati con le associazioni di imprese, con le regioni, in questo tavolo con Stellantis perché finalmente si delinea un futuro significativo. Abbiamo - spiega - invertito la rotta e l'Italia può finalmente sperare di avere una produzione automobilistica in Italia che sia riconosciuta. Le prospettive sono positive sia per Pomigliano che per Cassino e certamente anche di più per Mirafiori e per Melfi con i nuovi modelli che sono stati individuati e presentati. vediamo la luce in fondo al tunnel e credo che Italia possa con orgoglio riaffermare il suo ruolo di produttore anche nel settore auto. È cambiato il clima abbiamo fatto bene a fare il pressing sull'azienda. Ora io credo che il tavolo possa concludersi con la solennità di Palazzo Chigi e con tutti i ministri coinvolti''.

Ma è proprio Pomigliano a preoccupare i sindacati. "Fin quando non ci sarà un vero e proprio programma non vediamo un futuro per Pomigliano. Soprattutto poi quando continuano a incentivare gente ad andare via - spiega Stefano Birotti della Rsa Fiom di Pomigliano - Ci sono tentativi di rassicurazione però noi non ci sentiamo rassicurati, anche perché non c'è un vero e proprio programma per quanto riguarda il futuro", ha aggiunto, segnalando che a giugno "faremo nove giorni di cassintegrazione su una macchina come il Tonale, che è un modello nuovo. Quindi, le rassicurazioni non sono tanto garantite, anche perché continuano ad incentivare gente ad andare via".