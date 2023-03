Apre un nuovo Sole365 nel Napoletano

Un’apertura molto attesa che mette a disposizione dei cittadini di Nola un nuovo meraviglioso punto vendita Sole365.

Il supermercato che garantisce ai clienti prezzi bassi per 365 giorni l’anno su tutti i prodotti in vendita, senza offerte temporanee né promozioni a scadenza, ma con un assortimento amato per l’ampia offerta, che copre tutti i possibili bisogni di consumo, e reparti di freschi e freschissimi sempre curati e attenti alle esigenze delle famiglie campane.

Il punto vendita di Nola, come gli altri della catena, metterà a disposizione dei suoi clienti gli oltre 2000 prodotti a marchio Selex come ulteriore garanzia di una spesa economica, grazie all’iniziativa Spesa Difesa®.

Con la filosofia di Sole365 la spesa diventa un momento piacevole di soddisfazione e di tranquillità, grazie all’attenzione di un personale professionalmente qualificato, appassionato e sempre molto attento a guidare le necessità dei clienti.

“Questa nuova apertura, prevista in un giorno importante come l’8 Marzo, sottolinea che siamo vicini ogni giorno alle donne, al di fuor di retorica. Sono molte le donne che passano ogni giorno per i nostri punti vendita e sono molte le colleghe che con professionalità e dedizione fanno in modo che Sole365 possa offrire ai clienti sempre solo il meglio. Parte fondamentale del nostro successo è la convinzione che il

benessere di una società passi per la qualità della vita di ciascuno e sostenere la causa dei diritti delle donne è un aspetto importante per l’intera società”, afferma Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale.

Come sempre, la volontà di Sole365 è quella di migliorare non solo l’esperienza di spesa dei propri clienti, ma anche la qualità della loro vita sotto più punti di vista. La centralità del benessere è un concetto che anima a 360° la comunicazione dell’azienda, anche per quanto riguarda un impegno sociale che non è solo legato alla spesa e più volte declinato in azioni concrete.

Per l’inaugurazione dell’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, verrà offerto un omaggio floreale a tutte le clienti con una Kalanchoe Rosalina in regalo. Inoltre, tanti libri in regalo della collana “Letture al Sole” dal 9 al 10 marzo, tante shopping bags a tutti i clienti dall’11 al 12 marzo con una spesa minima 10€ e buoni sconto da 5€ utilizzabili al raggiungimento di 30€ euro di spesa.