A Napoli apre Nomina, primo monomarca di fedi intese come gioiello sartoriale

Sabato 11 dicembre nel cuore delle vie dello shopping partenopeo, in via Santa Caterina a Chiaia 13, si accenderanno le luci di Nomina. Il primo brand al mondo che ha fatto delle fedi nuziali il suo prodotto di punta.

Tradizione e Innovazione possono sembrare contrari talvolta però accade che camminino di pari passo diventando complici. Nomina è questo. Vera e propria sartoria del gioiello, dove personalizzazione e unicità affidate a nomi, date e scritte, dominano. Questa è la mission di Francesco Tramontano, esponente di una famiglia che dal 1925 realizza gioielli in oro e diamanti dalla raffinata manifattura.

Nomina, iconico prodotto, reinterpreta il classico, restituendo un'identità chiara ed attuale al gioiello, senza mai trascurarne l'aspetto romantico.

Le vetrine di Nomina vedranno susseguirsi pezzi unici di alta gioielleria, pronti ad attrarre l'attenzione del panorama partenopeo.

In occasione dell'inaugurazione di Nomina ci sarà anche spazio per il gioco. Sono stati infatti messi in palio tre Christmas gifts che saranno consegnati a tre fortunati vincitori estratti a sorte il 22 dicembre tra tutti coloro che avranno partecipato scattandosi un selfie davanti allo store Nomina da postare nelle proprie storie di Instagram, taggando @tramontano.gioielli, dopo essersi registrati scansionando il QR code esposto in vetrina.

Appuntamento dunque per il taglio del nastro e brindisi di buon augurio sabato 11 dicembre dalle ore 12:00.