Imperatore Travel World: sito rinnovato grazie a strumenti di prenotazione all’avanguardia

Imperatore Travel World presenta il sito rinnovato grazie a strumenti di prenotazione all’avanguardia: nuove esperienze di viaggio più veloci da consultare, più facili da navigare, più customizzate per tipologia di cliente.

Imperatore Travel World, da 35 anni, è il Tour Operator specializzato nella promozione dell’ospitalità italiana e delle attività esperienziali dell’intera penisola e delle sue isole. Fondato da Luigi Polito nel 1989, oggi è leader nel settore dell’incoming, un vero e proprio sistema turistico integrato che, grazie alla collaborazione con maggiori partner di filiera, propone soluzioni sempre su misura per ogni viaggiatore creando una vera e propria esperienza di viaggio, 12 mesi l’anno.

Grazie alla visione di Luigi Polito, Fondatore di ITW, ed all’importante investimento in tecnologia, oggi gli strumenti online non solo si presentano con una nuova veste grafica, nel nuovo sito, ma forniscono ai propri clienti nuovi tool integrati ancora più competitivi, per disegnare vacanze in autonomia, minimizzando la distanza tra il cliente e il prodotto.

Tra alcune di queste innovazioni, spiccano la ricerca per icone – per una navigazione maggiormente intuitiva e chiara; le sezioni dedicate alle Isole, per scoprire destinazioni esclusive e pacchetti personalizzabili; i filtri dettagliati, per affinare la ricerca secondo parametri sempre più precisi; i tour guidati, sia individuali che di gruppo, alla scoperta del territorio italiano; le proposte per categoria di clienti.

"Ogni nostra innovazione è finalizzata ad aiutare i nostri clienti a proporre esperienze di vacanze uniche nel loro genere per cura del dettaglio e facilità di fruizione dei nostri servizi,creando una connessione anche emozionale con il viaggiatore, che si affida ai nostri canali per vivere una travel experience su misura, grazie ad un’ospitalità autentica e servizi di alta gamma” – afferma Luigi Polito.

Con 4 sedi operative in tutto il mondo e 3.000 soluzioni di ospitalità con contractor diretti, 250 hotel 5*L, 1500 hotel 4*, 1000 Ville e dimore - dalle Alpi al cuore del Mediterraneo, 150 dipendenti specializzati, 800 fornitori di servizi extra- alberghieri, 1000 Tour guidati alla scoperta dell’heritage italiano - Imperatore Travel World si fa portavoce e promotore del territorio italiano, valorizzando le sue meravigliose mete, diventando così il partner ideale per i nostri clienti, facendosi garante per qualsiasi imprevisto o insolvenza dei soggetti che compongono la filiera.