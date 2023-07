Iconsulting sceglie Napoli per l'apertura della sua prima sede nel Sud Italia

Iconsulting, principale azienda di consulenza italiana focalizzata sulla creazione di valore strategico partendo dai dati, annuncia l’apertura della sua prima sede nel Sud d’Italia nella città di Napoli, nello spazio Regus in via Giovanni Porzio 4. Al via la fase di recruiting che punta ad assumere, entro la fine del 2023, 20 profili tecnici specializzati tra cui AWS Project Leader, Business Intelligence Consultant, Data Engineer, Data Analyst, ICT Project Leader, Solution Designer.

L’inaugurazione di questa filiale nel Mezzogiorno rappresenta l’impegno di un’azienda che sceglie di ascoltare le necessità della popolazione aziendale e investe sul territorio per poter garantire la flessibilità e il cosiddetto “work-life balance” oggi sempre più richiesti. Consapevole dell’importante cambiamento in atto nelle dinamiche lavorative e nella narrativa aziendale, Iconsulting decide, quindi, di agire in modo concreto per il benessere dei propri collaboratori.

“Per Iconsulting puntare sul Sud Italia, e in particolare su Napoli, significa da una parte credere profondamente nelle risorse di questa area geografica e dall’altra abbracciare appieno i nuovi modelli organizzativi sempre più vicini ai bisogni delle persone. Ripensare l’impresa a misura di dipendente è oggi più che mai necessario e, in Iconsulting, ci impegniamo a perseguire questo ideale ogni giorno”, afferma Cristina Cricca, People & Culture Director di Iconsulting.

L’operazione conferma, inoltre, il trend positivo e in costante crescita dell’azienda bolognese che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 38,5 milioni, registrando un aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

“L’apertura della sede partenopea dimostra la volontà dell’azienda di consolidare e rafforzare la sua presenza nel Sud d’Italia, un mercato per noi strategico, dinamico e in grande sviluppo. – commenta Flavio Venturini, Partner e Head of Rome Office di Iconsulting – Le figure professionali altamente competenti e preparate del settore ICT che stiamo ricercando ci aiuteranno a supportare le grandi aziende e gli enti pubblici del territorio a gestire e valorizzare i dati a loro disposizione utilizzando soluzioni tecnologiche, metodologie e algoritmi per trarre informazioni decisive”.