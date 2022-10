Il lungo weekend al Museo di Città della Scienza è dedicato ad Halloween

Prezzo non disponibile

La festa di Halloween a Città della Scienza è sempre stata molto speciale e attesa da tutti i bambini che amano travestirsi, truccarsi e divertirsi imparando al tempo stesso tante cose nuove. Un weekend lungo da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, museo aperto dalle 09:00 alle 17:00 con la giornata di festa in campo domenica 30 ottobre, che prevede il fantastico Science Show “Il Circo di Rudiny”.

Giornate da trascorrere insieme, genitori e figli, grazie ad un ricco programma di laboratori ed esperimenti da…brivido. Scopriremo, infatti, come si manifesta questa emozione nel mondo naturale e cosa accade nel nostro cervello nel momento in cui ci spaventiamo grazie a dimostrazioni scientifiche.

Non mancheranno le visite guidate al museo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti e gli straordinari spettacoli del Planetario

Per maggiori info: https://www.cittadellascienza.it/