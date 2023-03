Tra oltre 700 progetti, il progetto campano PSR-GREASE vince il concorso sui cambiamenti climatici

Il Convegno, organizzato da Rete Rurale Nazionale, ha avuto l’obiettivo di tirare le somme sull’attuazione del Partenariato Europeo per l’Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la principale novità delle politiche di sviluppo rurale 2014-2020. Oltre a condividere gli ampi obiettivi del PNR, il PEI AGRI ha l’obiettivo di “gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro”. Grazie a questo strumento, in Italia sono stati realizzati più di 700 progetti gestiti da partenariati composti e multidisciplinari, i Gruppi Operativi (GO), che hanno sostenuto la diffusione di soluzioni innovative per rispondere alle diverse problematiche dei territori rurali italiani. Il concorso nazionale RURINNOVA, promosso dalla Rete Rurale Nazionale e dedicato alla valorizzazione dei Gruppi Operativi del PEI AGRI, ha selezionato circa 80 progetti selezionati tra i migliori ed è stato vinto dal progetto PSR-GREASE finanziato dalla Regione Campania nell’ambito della misura 16.1.2. del PSR 2014-2020, e portato avanti dalla partnership tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ente capofila, con i Dipartimenti di Agraria, Farmacia, Biologia; l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, con il DISTABIF; il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’ISAFOM e l’Azienda agricola Feudi di San Gregorio con il supporto del team di Rural Hack per le attività di divulgazione e dissemination. GREASE ambisce ad individuare, in un contesto di cambiamento climatico, modelli di gestione sostenibile del vitigno Greco facilitando il raggiungimento di un equilibrio vegeto-produttivo tale da garantire l’aumento della redditività aziendale e della sostenibilità ambientale assicurando l’espressione dei caratteri di tipicità varietale che rendono i vini fortemente identitari e legati ai territori. Uno dei principali punti di forza del progetto è l’approccio multidisciplinare di ricerca utilizzato insieme alle tecniche applicate, che vanno dalla scala microscopica a quella territoriale.

L’innovazione è proprio far dialogare i diversi livelli: si parte dai meccanismi di funzionamento morfo-fisiologico del sistema pianta/suolo/atmosfera per ottenere solide conoscenze sui cui basare l’interpretazione di segnali che possono essere catturati con le tecniche di proximal e remote sensing e che sono alla base dello sviluppo di strategie di gestione tipiche dell’agricoltura di precisione. In un'area interna a rischio spopolamento, come quella dove insiste il Greco di Tufo, dare strumenti per affrontare in modo virtuoso il cambiamento climatico e per una gestione manageriale delle produzioni vitivinicole offre una chance concreta e culturalmente attuale per ripensare nuove modalità di restanza sostenibile.

