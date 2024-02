L'industria farmaceutica a Napoli fa "boom". Crescita record, investimenti e nuove assunzioni

La Campania si configura sempre più come punta di diamante del settore farmaceutico italiano con un export che in circa 5 anni è praticamente quintuplicato registrando un astronomico +475%.

I prodotti farmaceutici realizzati nella nostra regione raggiungono non solo i Paesi UE ma anche USA, Cina, Paesi arabi e Sud Corea. Nei soli primi 9 mesi del 2023 le esportazioni hanno avuto un valore di 4 miliardi di euro pari all’80% dell’export hi-tech e al 26% di quello manifatturiero.

Napoli da record

Nel 2023 Napoli si è aggiudicata il quarto posto a livello nazione nel ranking per valore dell’export farmaceutico.

Sono 15 in Campania le imprese campane del settore farmaceutico che contribuiscono a questi risultati fantastici tra cui - in ordine alfabetico - Altergon Italia, Kedrion Biopharma, Farmaceutici Damor, Dompé Farmaceutici, Esseti Farmaceutici, Euromed, Ibsa Farmaceutici Italia, Novartis, Merqurio Pharma e Pierrel.

È nel napoletano, a Torre Annunziata, che si trova lo stabilimento di Novartis: 150.000 mq per circa 600 dipendenti, e più di cento persone per l'indotto. Entro il 2025 sarà ampliato di ulteriori 1000mq, con un investimento di circa 70 milioni di euro e l'assunzione di almeno altre 150 unità entro la fine dell'anno in corso, in cui la produzione dovrebbe raggiungere i 150 milioni di confezioni che saranno distribuite in 118 Paesi del globo.

10 miliardi le compresse che saranno prodotte, in base alle stime, nel 2025, grazie alla nuova area di produzione e a sofisticate tecnologie. E’ a Torre Annunziata che, tra l'altro, si produce il più innovativo farmaco firmato dall'azienda per lo scompenso cardiaco