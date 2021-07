Cooking Class per scoprire l'alta cucina in Costiera Amalfitana

La proposta del tour operator Going, realizzata in collaborazione con il Campus Principe di Napoli. Un’esperienza unica che unisce le eccellenze turistiche, enogastronomiche e dell’ospitalità. Le Cooking Class sono organizzate sotto la direzione scientifica dello chef pluristellato Heinz Beck

Una settimana per scoprire le eccellenze turistiche ed enogastronomiche della Costiera Amalfitana impreziosita dalle Cooking Class organizzate sotto la direzione scientifica dello chef pluristellato Heinz Beck.

È questa la nuova proposta del tour operator Going in collaborazione con il Campus Principe di Napoli, la prima Università Gastronomica e Centro di Alta formazione e specializzazione. Si tratta di un pacchetto di 8 giorni e 7 notti (disponibile a partire dal 31 luglio e per tutto il mese di agosto) tra degustazioni, seminari sul cibo e visite in cantine, caseifici e pastifici nelle località più suggestive della Costiera Amalfitana: Amalfi, Capri, Ravello e Sorrento.

“Una proposta unica al mondo che possiamo offrire sul mercato in esclusiva grazie alla prestigiosa partnership con il Campus Principe di Napoli – illustra Emmer Guerra, brand manager Going –. Una Cooking Class che si immerge in un itinerario che esalta le eccellenze del turismo enogastronomico di un territorio straordinario, in grado di offrire ai partecipanti esperienze multisensoriali, Master Class coinvolgenti e visite guidate alla scoperta delle bellezze turistiche e prelibatezze culinarie della Costiera Amalfitana”.

Non solo aula, ovviamente, ma sono incluse anche straordinarie esperienze sul campo, visitando aziende di eccellenza del territorio: dal laboratorio di prodotti caseari di Agerola, alle cantine di Furore dove è prevista una Master Class enoturistica e, infine, alla scoperta dell’arte antica dei maestri pastai di Gragnano.

Diverse ed emozionanti le Master Class previste durante l’itinerario come quella dei “Limoni della Costiera” fino alla più attesa: “I piatti iconici dello Chef Heinz Beck tra dieta mediterranea e salute” e “Good Food = Good Mood”.

Ci sarà ovviamente anche l’opportunità, per chi lo desidera, di acquistare escursioni facoltative con visite guidate a Capri, Ravello, Amalfi, Pompei e Sorrento, oppure partecipare ad attività di fitness con istruttore. I partecipanti alle Cooking Class avranno, ad ogni modo, anche il privilegio di un’area riservata per partecipare al famoso Festival musicale “Sui Sentieri degli Dèi”, uno straordinario racconto di teatro e musica, luogo dell'animo per artisti e amanti delle note e della recitazione, oltre che di incantevoli scenari tra i più suggestivi al mondo, che si tiene proprio ad Agerola.

Quota a persona a partire da 1590 € con soggiorno in camera doppia. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi nelle agenzie di viaggi del Gruppo Bluvacanze (www.bluvacanze.it) e nelle altre accreditate Going.