Giovani ingegneri, accordo per tirocini al Comune di Somma Vesuviana

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli – Edoardo Cosenza (a sinistra nella foto) - ha siglato un protocollo con il Sindaco del Comune di Somma Vesuviana Salvatore di Sarno, che consente l’attivazione di tirocini di durata semestrale negli uffici tecnici municipali.

La procedura di selezione degli aspiranti sarà organizzata dal Comune stesso.

L'obiettivo è di offrire ai giovani ingegneri opportunità formative negli enti locali e quindi consentire loro di acquisire esperienze e competenze utili, specialmente in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, per affacciarsi in modo più efficace al mondo del lavoro.

La firma dell’accordo è stata siglata nella sede dell’Ordine, alla presenza dei Consiglieri Giovanni Alfano, Gennaro Annunziata, Raffaele De Rosa. I Consiglieri Annunziata e De Rosa hanno tenuto i contatti con l'amministrazione sommese per la definizione dell'intesa. Il Sindaco era accompagnato dall'Ingegnere Carmine Micco, dell'Associazione Ingegneri Area Vesuviana (in sigla Aiav).

“Ai giovani professionisti – spiegano i promotori dell'intesa – è offerta la possibilità di fare esperienza concreta sul campo, mentre l’amministrazione ha l’opportunità di avvalersi di competenze qualificate e di nuove energie”.

Ai tirocinanti, secondo quanto prevede lo schema-tipo di convenzione, sarà pagata, a carico del Comune, una polizza contro gli infortuni e per la Responsabilità civile. Verrà inoltre corrisposto un rimborso spese mensile forfetario, Il protocollo è rivolto agli iscritti all’Ordine da meno di cinque anni e che non abbiano ancora superato il 35esimo anno di età.

L’accordo siglato col Comune di Somma Vesuviana si inquadra in uno schema di convenzione che l’Ordine degli ingegneri di Napoli propone a tutte le amministrazioni locali della provincia, già sottoscritto in passato – fra gli altri - dai Comuni di Afragola, Casamicciola, Gragnano, Liveri, Marano, Melito, Piano di Sorrento, Pompei, Saviano, Scisciano e Trecase.

“L’Ordine – sottolinea a questo proposito il Presidente Edoardo Cosenza - è impegnato per attivare altri tirocini di questo tipo nelle pubbliche amministrazioni. I giovani preparati rappresentano per i nostri territori un patrimonio da valorizzare, specie per favorire la ripresa economica dopo l'emergenza-Covid. Per la massima diffusione dell’iniziativa – aggiunge il Presidente - contiamo anche sulla promozione che i giovani colleghi ingegneri vorranno farne presso gli enti locali con cui sono in contatto”.