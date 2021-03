Covid e ristoranti, lo strano caso di Giappoke al Vomero: chiuso dopo un giorno, ha aperto in tutta Italia

Giappoke si appresta a festeggiare il suo primo compleanno. Il locale del Vomero (piazza Fuga) nel frattempo è diventato un punto di riferimento per gli appassionati del genere, con numerose richieste di affiliazione in tutta Italia. Eppure, nei fatti, Giappoke è stato inaugurato e ha chiuso dopo un giorno causa lockdown.

Tra chiusure e riaperture a singhiozzo, e molto delivery, è riuscito comunque a farsi un nome e a diffondersi nel Paese. Proprio in queste ore l'ideatore (e fondatore del gruppo Giappo) Enrico Schettino è a Torino per inaugurare un Giappoke torinese che funziona col solo delivery.

"A seguire sbarcherà al Sud con aperture tra Sicilia e Campania - fanno sapere da Giappo - mentre sono in corso di valutazione ulteriori aperture in Lombarda e Lazio per continuare poi con il resto d’Italia".

Uno stile, tra la cucina hawaiana e quella giapponese, che

Un’avventura gastronomica che trasmette al consumatore la sensazione di andare dalle Hawaii al Giappone, grazie ad un viaggio di gusto. Almeno con la testa, ci lasciano viaggiare.