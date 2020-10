Il dott. Gennaro Rega eletto presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Domenica 4 ottobre a NAPOLI si è conclusa l’assemblea del Comitato Regionale CSAIn della Campania con l’elezione all’unanimità del più giovane Presidente d’Italia, dott. Gennaro Rega, per il nuovo quadriennio olimpico 2021 – 2024. Nella stessa adunanza sono stati eletti i sette consiglieri che affiancheranno il neo-Presidente, nonché il revisore unico dei conti, i dodici componenti dell’assemblea ridotta ed i nove delegati nazionali che il 27 Ottobre c.a., a Roma, eleggeranno il nuovo Comitato Nazionale. Nella migliore tradizione CSAIn le elezioni presiedute da Gennaro Gallo con la supervisione del commissario ad-acta il Presidente Amedeo Di Tillo si sono svolte in un clima cordiale e disteso. Sono accorse le molteplici realtà sportive presenti sul territorio campano al fine di non far mancare il loro sostegno ai candidati nonostante il momento pandemico senza precedenti che stiamo vivendo. Proprio in questi giorni si sta insediando il Consiglio Regionale composto, oltre che dal Presidente Rega, anche dai consiglieri Michele Amendola, Leopoldo Beneduce, Marina Del Pezzo, Raffaele Di Fiore, Gennaro Di Scala, Antonio Gifuni e Sabato Maiello. Lo stesso Commissario ad-acta, Presidente Di Tillo, ha avuto parole di lode per il neo-Presidente << con un presidente giovane e dinamico, distintosi in questi anni per le sue attività come Commissario di Avellino, il mio augurio è che la Campania spicchi il volo>> ha concluso il Presidente Di Tullio augurandosi una futura e prospera collaborazione tra le Regioni del Sud. Al termine degli scrutini il neo-eletto Presidente ha ringraziato tutti, dai Presidenti delle varie società accorsi a sostenerlo aii Presidenti provinciali che non hanno fatto mancare il loro appoggio, oltre al presidente uscente dott. Mario Pisapia. << E’ stato eletto un gruppo misto di giovani e meno giovani, donne ed uomini che si spenderanno senza riserve per l’ente, portando il loro entusiasmo e le loro competenze.>> Ha concluso il neo-eletto ringraziando il Commissario ad acta per il modo egregio con cui ha condotto le elezioni e la collaborazione preziosa del presidente dell’assemblea Gennaro Gallo. Adesso ci sono tutti i presupposti per mettere immediatamente in condizioni operative la Campania per affrontare la sfida tremenda e senza precedenti che stiamo vivendo, <> ha commentato Rega <> In allegato il servizio sulle elezioni https://www.facebook.com/reportertvgennarogallo/videos/1771000926402584