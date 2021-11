Nasce il Forum delle associazioni sociosanitarie in Campania

Con l'organizzazione del Presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, Aldo Bova, le strutture campane delle associazioni che costituiscono il Forum a livello nazionale, hanno dato vita ad una riunione svoltasi nella sala San Francesco del Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore in Napoli.

A prendere corpo è stata una giornata di interessanti lavori che, dopo la preghiera promossa da Padre Giambattista Buonamano, francescano conventuale, ha consentito di illustrare le finalità principali del Forum. Tra queste, la promozione e la tutela della vita dal suo sorgere al suo termine, la promozione della cultura dell'umanizzazione della medicina e la lotta alle disuguaglianze nella salute e nella cultura. Ancora, l'incontro ha offerto la possibilità di presentare le attività svolte a livello nazionale e di segnalare la necessità campana di tenere le forze regionali del Forum impegnate sul territorio unitamente ad altre forze di valenza locale. Ciò per condividere i valori e i programmi del Forum nazionale. Grazie alla partecipazione di tutte le forze in campo, pronte a condividere le proposte del presidente Bova, si è pure generato un notevole entusiasmo circa l'idea di unire le forze sociosanitarie del mondo cristiano campane, per lavorare per il Bene Comune. Ed è su questo solco che sentita l'esigenza di passare a condizioni di operatività, si è decisa l'elezione di un direttivo sostenuto della collaborazione del Presidente nazionale del Forum, così formato: Presidente - Prof. Carlo Ruosi (Amci )- Ortopedico cattedratico e Direttore Scuola di Specializzazione in Terapia fisica e riabilitazione dell’Università Federico II; Vicepresidente - Dott. Antonio Falcone (Fontana del Villaggio)- Medico cardiologo; Vicepresidente- Prof.ssa Paola Mancini (MpV) – Docente di Lettere e Filosofia. Consiglieri, Dott. Giuseppe Battimalli, Dott. Luigi Finizio, Dott.ssa Bianca Iengo, Dott.ssa Simona Orefice, Dott.ssa Federica Postiglione, Avv. Arturo Rainone. Con il consigliere e presidente nazionale Aldo Bova incaricato di offrire supporto da parte del Forum nazionale alla struttura regionale, è stato pure costituito un Comitato scientifico presieduto dal dott. Antonio Falcone. Tutti, hanno espresso grande soddisfazione per la costituzione del Forum delle associazioni sociosanitarie campano.

“La Campania - ha detto il presidente Aldo Bova - è una Regione in cui aumentano le difficoltà esistenziali per una fascia di popolazione sempre più ampia. La povertà, la disoccupazione, le disuguaglianze nella cultura e nella salute, specialmente in conseguenza del Covid 19, sono aumentate tantissimo. Ci vogliono forze sociali che spingano affinché le istituzioni tengano sempre più in conto queste situazioni di sofferenza sociale adoperandosi con tutti i mezzi possibili per ridurre le povertà e le diseguaglianze. Nel momento pandemico che stiamo vivendo, noi Forum dobbiamo partecipare in modo forte ed incisivo, affinché tutti seguano le regole sociali di tutela e si vaccinino. Fondamentale è comprendere che la vaccinazione va effettuata in tutto il mondo. Diversamente, la tranquillità del superamento non la avremo mai, come dimostra la variante Omicron”.