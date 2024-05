Se fosse una nazione a se stante, oggi il Sud Italia sarebbe la terza potenza del Mediterraneo allargato: i dati

"Se fosse una nazione a sé stante, il Sud Italia sarebbe la terza più importante per competitività e attrattività tra i 45 paesi del Mediterraneo allargato e i dati in termini di crescita sono superiori a quelli del Centro-Nord": a dirlo Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di Teha - The European House – Ambrosetti, che ha organizzato a Sorrento, per il terzo anno consecutivo, il forum “Verso Sud - La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo” con il sostegno del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Cultura della decrescita felice addio

Nel suo intervento finale Valerio De Molli, ha sottolineato che “Il Sud Italia deve abbandonare la cultura della decrescita felice e sfruttare pienamente tutte le sue tante potenzialità ed eccellenze, che il Forum “Verso Sud” ha illustrato approfonditamente.

Anche alla luce dell’attuale situazione geopolitica, Il Mezzogiorno può essere sempre più cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato.

La due giorni di Sorrento, alla quale hanno partecipato 3 ministri, 6 governi di paesi del Mediterraneo, 4 presidenti di Regione del Sud Italia ha dimostrato che questo obiettivo è già molto vicino. Il PNRR e i fondi di coesione stanno accompagnando questa dinamica positiva che è testimoniata dai 163 miliardi di euro di investimenti potenziali pubblici e privati mappati da The European House – Ambrosetti nel Sud dal 2021 al 2030”.