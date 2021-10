La formula di pierpaolo manzi per il digital marketing

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Secondo l'imprenditore Pierpaolo Manzi questa formula è un ottima opportunità e alternativa per chi vuole lanciare o sponsorizzare prodotti online tramite social. Il suo obiettivo è far si che meno gente possibile sprechi soldi e budget online, poichè oggi il rischio è altissimo. Facendo riferimento alle parole di Seth Godin "la pubblicità online è la pubblicità più ignorata che sia mai stata creata". Siamo bombardati da pubblicità ovunque ed è sempre più difficile attirare l'attenzione del pubblico, specialmente sul web. Per questo motivo è nata la Formula Di Pierpaolo Manzi. La formula in questione è $² = im + ads. Per chi è del settore la formula è di semplice comprensione. Il dollaro è l'equivalente scientifico nel marketing della conversione, quindi conversione al quadrato uguale Influencer marketing + social e sponsorizzate ads. quindi vuol dire partire dal fare marketing con l'influencer (qundi creazione di contenuti con volti noti nelle nicchie prestabilite) e il contenuto creato dall'influencer sponsorizzarlo sui social come facebook, instagram, youtube o tik tok per convertire e ottimizzare il contenuto. Per dimostrare che tale formula e tale strategia sia realmente efficace Pierpaolo Manzi ha fatto due video uguali sia nei colori e sia nel copy enel target e li ha sponsorizzati sui social. Il video con il volto noto (in quel caso di un'influencer con 800 mila follower) aveva un cpc di 11 centesimi mentre quello con personaggio non noto e con lo stesso copy aveva un cpc di 54 centesimi. La cosa che più lo ha sorpreso e che il tasso di conversione del video con il personaggio non noto era del 6-7% mentre il tasso di conversione del video con il personaggio noto aveva un tasso di conversione del 35% (esattamente quanto riportato dalla formula $ al quadrato confermando il fatto che la formula se utilizzata bene rispecchia la realtà) Quindi quello che afferma la formula e che fanno con InfluBusiness è prendere volti noti del web nella nicchia specifica del cliente e li sponsorizzano. Ecco cosa ci ha detto Pierpaolo Manzi: "Questa formula è il risultato di anni di innovazione e test, poi quando ho trovato la strategia giusta ho deciso di concentrarmi su quella e semplificarla il più possibile. Ci insegnano che il marketing è una scienza e per spiegarlo esistono miliardi di libri. Qaundo si parla di formule nel marketing viene in mente il funnel marketing che più che essere una formula è un concetto. Fosse per me il marketing andrebbe spiegato in una pagina mettendo le formule che effettivamente funzionano in quel determinato momento."