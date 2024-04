Fondo saudita pronto a investire a Napoli: "Un riconoscimento per la città"

Un fondo saudita sarebbe interessato a investire nella città di Napoli. Lo conferma il sindaco Gaetano Manfredi che, a margine del conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli, ha annunciato che a breve gli arabi sbarcheranno in città per cercare opportunità di investimento. "E' un segno della crescita economica di Napoli, la sua ritrovata centralità internazionale. Oggi, rappresenta un'occasione di investimento. Succede spesso che stranieri vengano in città in cerca di occasioni e nelle prossime settimane ci sarà una missione del fondo saudita che verrà a Napoli. Anche questo è un riconoscimento per Napoli".