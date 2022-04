Patto col governo, arriva il "Fondo Napoli": Galleria Principe e Palazzo Cavalcanti in vendita?

La Galleria Principe di Napoli, Palazzo Cavalcanti su via Toledo, il deposito Anm di Posillipo. Si tratta di tre tra i più pregiati dei 600 immobili che il Comune inserirà nel "Fondo Napoli" di Invimit, società del Ministero dell'Economia.

"Il Comune – spiega Palazzo San Giacomo in una nota – e Invimit Sgr sottoscriveranno il Piano congiunto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, tramite l’istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare gestiti dalla Sgr. Il Piano si inserisce nella cornice del “Patto per Napoli”, firmato nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal sindaco, per risanare i conti pubblici statali e comunali".

Nel dettaglio, la strategia è quella dell'affidamento in gestione o della vendita di parte dello sterminato patrimonio dell'ente partenopeo, addirittura 67mila immobili. Oggi verrà firmato un preaccordo, una "lettera d'intenti" sul ruolo del Fondo. C'è da immaginare che beni quali quelli citati (Galleria, Palazzo Cavalcanti e deposito Anm) vista soprattutto la loro posizione possano davvero far gola a numerosi investitori.