La Regione punta tutto sui trasporti: in cinque anni maxi investimento

La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi la delibera che conclude la ricognizione e l’allineamento dei tantissimi interventi sbloccati per gli investimenti ferroviari di Eav, a valere su fonti di finanziamento ministeriali e regionali. Lo si legge in una nota che arriva da Palazzo Santa Lucia. Nel corso degli ultimi cinque anni, fa sapere la Regione, sono stati censiti e programmati -tra interventi in corso, conclusi, sbloccati e finanziati - circa 70 interventi per circa 2.9 miliardi di euro.

