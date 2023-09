Via libera dalla Commissione Europea a 52,3 milioni di euro di aiuti concessi dallo Stato italiano a Leonardo, per sviluppare in Campania un modello di fabbrica completamente digitalizzato. Servirà alla la produzione e alla gestione del ciclo di vita di componenti complessi di aerostrutture, il progetto Nemesi.

Scopo degli aiuti pubblici, spiega la Commissione Europea, è sostenere la ricerca e lo sviluppo di un nuovo modello di fabbrica digitalizzata e automatizzata, per produrre e assemblare strutture della fusoliera per gli aerei da trasporto regionale.

Il progetto Nemesi sarà realizzato in Campania e prevede la collaborazione con l'Università di Napoli e diverse imprese campane, anche piccole e medie. Si tratta di un contributo diretto a favore di Leonardo Spa, a copertura di circa il 65% dei costi.