Svendita Banco di Napoli, la Fondazione porta il Ministero dell'Economia in tribunale

La Fondazione Banco di Napoli ha citato in tribunale il ministero di Economia e Finanze (Mef). L'obiettivo è ottenere l'indennizzo sui crediti recuperati del Banco di Napoli, di cui era principale azionista: fu venduto a pochissimo e dichiarato insolvente con gran rapidità e in modo controverso.

Rossella Paliotto, presidente della Fondazione, ha definito la causa "un'azione per la verità".

I legali della Fondazione contestano la passività in bilancio del 1995, e sottolineano che l'intervento del ministero del Tesoro – una ricapitalizzazione da 2000 miliardi – non fu un regalo ma denaro per gli interventi nel Mezzogiorno. E la stessa Fondazione contributì alla ricapitalizzazione con 3000 miliardi, così come i soci privati con 1500 miliardi. Come dire che lo Stato non investì neanche un terzo del totale ricapitalizzato.

Il ministero del Tesoro però l'anno dopo impose l'azzeramento delle quote societarie e la svendita dell'istituto, per poco meno di 62 miliardi, all'asta. La Fondazione uscì economicamente devastata dall'operazione e fu costretta a vendere tutto ciò che le era rimasto, ovvero il quotidiano Il Mattino e le testate collegate. Da Bnl (che aveva comprato per 62 miliardi), dopo due anni il Banco di Napoli passò a San Paolo Imi di Torino. Per 3600 miliardi.

Nel 2018 la società Sga, nata per volere del Ministerno nel '96 per recuperare i crediti "inesigibili" del Banco, ha esaurito il suo compito arrivando a raccoglierne la totalità e finendo in attivo. Secondo la Fondazione, il denaro raccolto secondo la legge del 1996 doveva tornare ai creditori, ma questo non è avvenuto e anzi la Sga si è trasformata in una finanziaria per banche in crisi (del Nord). Da qui la citazione in tribunale, anche perché evidentemente i crediti del Banco non erano poi davvero così "inesigibili" come la sbrigativa cessione del 1996 sembrava dimostrare.