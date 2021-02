Five Italia, al via la Convention Nazionale Televisiva 2021

Il meeting aziendale 2021 della società napoletana, leader in Italia nella commercializzazione dei servizi di largo consumo, sarà trasmesso in diretta tv su Canale Italia e Gt Channel venerdì 25 Febbraio dalle ore 19:00

"In un'epoca dove le aziende, anche multinazionali, sfruttano il lavoro, dove i senza lavoro aumentano, Five assume e premia. Un'azienda che cura il business allo stesso modo con cui si prende cura della sua forza lavoro.

E questo risultato viene capitalizzato nel meeting aziendale di Five Italia targato 2021 che quest'anno sarà trasmesso in diretta tv su Canale Italia e Gt Channel venerdì 25 Febbraio dalle ore 19:00". Annuncia in una nota l'azienda.

A fare gli onori di casa Salvatore Pisano, co-founder insieme a Valerio Buonocore, della società napoletana, leader in Italia nella commercializzazione dei servizi di largo consumo.

Primadonna del serata la campionessa di scherma, modella e famosa influencer, Antonella Fiordelisi.

In un momento così difficile per l'economia mondiale, Five non ha voluto, comunque, rinunciare al suo annuale meeting aziendale: per rimarcare i successi ottenuti anche durante la pandemia.

"Perché nasce questo meeting? Noi siamo abituati da sempre a organizzarli in pompa magna in teatri, palazzetti, vista l’enorme mole di persone che abbiamo al seguito, parliamo di 1400-1600 collaboratori.

Ma a causa del Covid, l’anno scorso, come quest’anno, abbiamo optato per la formula televisiva e virtuale. Un modo per essere comunque vicino ai nostri collaboratori ma con responsabilità, senza aumentare i rischi di contagio". Dichiara Valerio Buonocore Presidente di Five Italia.

"Vogliamo raccontare le dinamiche vincenti di Five. In quanto come tutti veniamo da un periodo difficilissimo. Il primo lockdown ci ha spezzato le gambe , considerando che il 60% della nostra fetta del mercato di riferimento è costituita da agenti fisici che per tre mesi sono stati totalmente fermi.

Ma questi ragazzi sono stati capaci quest’anno, malgrado quei tre mesi di chiusura, che hanno inciso per qualche milione di fatturato in meno, di chiudere con una crescita dell’8%. Un vero e proprio miracolo che è avvenuto grazie a strategie commerciali molto forti che hanno implementato la parte telefonica ed hanno dato una spinta fortissima a "Salvaconto.it". "Salvaconto.it" è realtà che nel 2020 era in una fase embrionale ed ora è pienamente operativa e che grazie alla grande professionalità del personale inserito oggi è il secondo comparatore in Italia".

Ma Five non dimentica la cura dei dettagli, nel rispetto sia dei venditori, sia degli acquirenti che dei suoi dipendenti. Basti pensare che si tratta di una delle poche aziende italiane al cui interno i dipendenti possono beneficiare di un asilo nido completamente gratuito per i loro figli, di una scuola di inglese gratuita per bambini fino ai 6 anni con insegnanti madrelingua. E ancora di una palestra, di un’agenzia di viaggi a zero commissioni per organizzare le loro ferie, aree relax, bar e mensa. I dipendenti sono continuamente stimolati da contest e gare per incentivare la produzione e raggiungere sempre nuovi e ambiti obiettivi.

"Anche in questa occasione ci sarà un momento di solidarietà in favore della Fondazione Santobono Pausilipon a cui hanno devoluto un assegno che verrà consegnato direttamente alla direttrice Flavia Matrisciano" sottolinea il mattatoe della serata Salvatore Pisano.

Tanti i partner per questo meeting e la presenza di prestigiosi collaboratori quali:

Pasquale Mari, direttore dei canali telefonici, Fabio Buonocore direttore di rete fisica, Marco Bonomo direzione Salvaconconto.it , Tagliafierro Alessandro, direzione canali argenti digitali e Biagio Falco direzione sviluppo, Silvia Iengo, responsabile del personale, Anna Tedesco, pubbliche relazioni, Francesco Andinolfi canale agenti e Paola Coppola, socia fondatrice del gruppo Five.