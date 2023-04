Ecco la Prima Fiera dell'Orologeria Campana: l'evento di Adoc

Il 14 e il 15 maggio, presso il Palazzo Cappuccini di Napoli, si terrà la Prima Fiera dell'Orologeria Campana. Un evento patrocinato dal Comune di Napoli, da Asso Artigiani Imprese di Caserta e dall'Associazione Amici del tricolore APS.

In esso, esporranno i più noti brand dell'orologeria made in Italy e parteciperanno i volti più celebri di YouTube e dei canali Instagram del settore.

La fiera, promossa da Adoc2022, vedrà la collaborazione di gioiellerie, associazioni di veicoli storici e mercati dell'antiquariato, e si concluderà con una cena di gala e un concerto musicale.

Inoltre, l'evento sarà un'occasione di beneficenza: il suo ricavato andrà all'Associazione "C'era una volta un principe di nome Samuele".

Gli organizzatori: Adoc

Gli organizzatori si presentano così: "La passione per un manufatto e la curiosità di scoprirne il meccanismo che lo anima, la spasmodica ricerca della conoscenza degli innumerevoli materiali con cui è realizzato nei dettagli, il volerne approfondire la storia e il perché della sua realizzazione scoprendo che affonda le sue radici negli albori dell’umanità fino ai giorni nostri, tutto ciò e ancor di più è stato lo sprone che ha spinto il suo fondatore e i suoi più vicini appassionati a creare un’associazione unica in Campania. Adoc. Un acrostico quasi poetico per identificare e presentare ad appassionati e neofiti del genere, la nascita di un’associazione dedicata al mondo dell’orologeria vintage. ADOC nasce nel settembre 2022 dal desiderio di rendere partecipe e al contempo unificare quanti si interessano e si avvicinano a tale universo.

Il suo Presidente Mariano De Martino e il suo Vicepresidente Paolo Citarelli, con i due consiglieri Domenico Fiore e Vincenzo Casertano, e con gli associati più partecipi e zelanti, si faranno anzitutto portavoce di una sana passione e al contempo, per essa e per il piacere di quanti la scopriranno, organizzeranno una serie di iniziative interessanti e uniche nella regione e sul territorio nazionale".

L'obiettivo dell'associazione è promuovere "eventi culturali e mostre", oltre che collaborare "con gioiellerie e mercatini dell’antiquariato, associazioni di veicoli storici, aziende vinicole e sartoriali".