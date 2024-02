"Pomigliano non è a rischio". Stellantis presenta la nuova Panda

"Pomigliano non è a rischio". Oliver Francois, amministratore delegato di Fiat non ha dubbi: Stellantis punta sulla nuova Panda, la Pandina, che sarà prodotta dallo stabilimento in provincia di Napoli. La presentazione della nuova vettura è avvenuta oggi, mentre nelle settimane scorse le parole di Carlos Tavares, ad di Stellantis, avevano gettato nello sconforto i lavoratori di Pomigliano e Mirafiori. Il dirigente aveva paventato rischi di tenuta delle due fabbriche se il Governo italiano non avesse prorogato gli incentivi per il settore automotive.

Gli incentivi, pare, arriveranno nelle prossime settimane. "Ringrazio il Governo - ha affermato Francois da Pomigliano - perché appena partiranno ci sarà un impatto importante sul mercato. Puntiamo ad aumentare la produzione del 20 per cento". Po, qualche dettaglio sulla vettura: "Il gruppo crede molto nella Pandina e, quindi, in Pomigliano, perché rappresenta, con i suoi 3,60 metri, l'unica citycar in casa Stellantis e anche in Europa. Questo stabilimento rappresenterà anche una difesa dalle automobili che arriveranno dall'Asia, unico continente che ancora produce utilitarie. La produzione è assicurata fino al 2027, ma l'obiettivo è quello di prolungarla per molti anni".