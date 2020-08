Ferragosto a Napoli, serrande aperte: "Commercianti disperati"

Aperti per disperazione. Potrebbe essere questo lo slogan di migliaia di piccoli imprenditori napoletani che hanno deciso di lasciare aperti i loro esercizi commerciali anche nella settimana di Ferragosto: "Solo il 3 per cento ha chiuso - spiega Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania - Molti restano aperti perché non hanno risorse per andare in vacanza e per recuperare anche 50 euro al giorno".

Negozi di abbigliamento, oggettistica, bar, ristoranti, a Napoli sembra di essere già a settembre. Strano per una città che nelle estati scorse, in questa settimana, si mostrava chiusa anche di fronte alla moltitudine di turisti. "Per quanto riguarda abbigliamento e oggettistica, gli esercizi commerciali faranno pausa solo il 15 e il 16. Invece, soprattutto nelle zone centrali, bar e ristoranti funzioneranno anche il giorno di Ferragosto".

In Campania sono 20mila le aziende che non sono sopravissute al lockdown, 4.800 a Napoli. Ma il peggio deve ancora venire. "L'apocalisse - aggiunge Schiavo - potrebbe esserci in autunno, quando i commercianti dovranno pagare le tasse che sono state sospese in primavera e gli ordini di merce che per buona parte resterà invenduta. Dai nostri dati, se non cambia qualcosa, potrebbero essere 50mila le attività destinate a scomparire. Speriamo che il Governo capisca che i piccoli imprenditori non possono pagare tasse nel 2020".