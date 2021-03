Fare Impresa: anche in Campania il servizio più "intelligente" per il re-start aziendale e le start-up

Anche le imprese più solide in era Covid sono in sofferenza, tra crisi e adempimenti fiscali, necessità di rinnovarsi e bisogno di economia. Le risposte più efficienti ed efficaci, grazie all'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici e adun'estrema facilità di accesso, arrivano dal team di esperti di "Fare Impresa".

Cos'è fare impresa

Nata con l’intento di offrire servizi contabili e fiscali online affidabili e professionali con metodi e strumenti del tutto nuovi, Fare Impresa è un'azienda innovativa, che si avvale di un network di professionisti ad elevata specializzazione. Quando il nuovo coronavirus ha fatto il suo ingresso nelle nostre vite, il team di Fare Impresa ha subito capito che il tessuto produttivo, in particolare quello fatto di piccole e medie realtà come il nostro, avrebbe avuto bisogno di sostegno per resistere all'onda lunga della crisi da lockdown e poi agli ulteriori colpi delle iinevitabili successive restrizioni anti contagio. Si è quindi organizzato per fornire aiuto a 360 gradi alle piccole e medie imprese e sostenere l’accelerazione delle startup e il re-start aziendal.

Il metodo "Fare Impresa"

"Il nostro Metodo si basa su Informazione, Formazione e Amministrazione", spiegano a Fare Impresa: individuazione della formazione adeguata, delle opportunità agevolative, delle strategie di posizionamento sul mercato edefinizione e validazione del Business Model sono infatti le fasi indispensabili per garantire il successo di un’attività.

Attraverso un'apposita piattaforma web e servizi dedicati e personalizzati, Fare Impresa consente dunque a professionisti, artigiani, commercianti, società, di avere una visione chiara degli obblighi di legge e dei vari adempimenti necessari per l'attività, oltre che dei costi e, ovviamente, delle scadenze. Particolare attenzione, inoltre, viene prestata alle varie agevolazioni fiscali e finanziarie, in modo che ogni utente possa cogliere al volo le occasioni utili, ricevendo assistenza in ogni fase.Specifici corsi e sessioni di e-learning consentono inoltre di padroneggiare gli strumenti essenziali per essere imprenditori di se stessi: "La nostra missione - spiegano infatti a Fare Impresa - è favorire lo sviluppo del business del “popolo delle partite iva” con soluzioni studiate appositamente per le esigenze di professionisti, freelance e giovani, magari non ancora strutturati, che si affacciano al mondo del lavoro con un’idea progettuale che ha bisogno di un valido tutoring per essere sviluppata".