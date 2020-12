Extra Cashback di Natale: come funziona la lotteria degli scontrini

Dall’8 al 31 dicembre 2020, partirà l’Extra Cashback di Natale. "Basteranno" 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro che saranno accreditati nei primi mesi del 2021.

Con il Cashback, a partire dal 1 gennaio 2021, si potrà ottenere un rimborso del 10% sull’importo degli acquisti effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non c’è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l’anno. Ogni 6 mesi, con un minimo di 50 pagamenti ricevi il 10% dell’importo speso, fino ad un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 Euro.

Tutte le informazioni su come partecipare su www.cashlessitalia.it.