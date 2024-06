"Con la reindustrializzazione del sito ex Whirlpool di Napoli puntiamo a porre un argine alla fuga di cervelli"

“Investendo fortemente sulla reindustrializzazione del sito ex Whirlpool, il nostro gruppo ha voluto fare una scelta precisa per il Paese, il Mezzogiorno e per Napoli: diventare un punto di riferimento professionale per i giovani in cerca di un'occupazione ed essere un polo di attrazione in grado di richiamare i tanti che per avere l'occasione di realizzarsi hanno dovuto lasciare l'Italia. Uno dei nostri obiettivi è quello di porre un argine alla cosiddetta fuga dei cervelli e dei talenti nostrani, offrendo la possibilità di trovare spazio in un comparto in crescita esponenziale come quello delle energie rinnovabili". E' quanto afferma Felice Granisso, ceo del gruppo Tea Tek e di Italian Green Factory, la newco che sta reindustrializzando il sito di via Argine a Napoli.

"E’ in atto una nuova stagione di rilancio per Napoli, che può dare a tutto il Sud il coraggio di rivestire un ruolo da protagonista nell’economia del Paese. E’ emblematico quanto sta accadendo nell’area di San Giovanni a Teduccio, un vero e proprio concentrato di eccellenze tra il polo universitario della Federico II, la Apple Academy, Cisco Academy e Quantum Computing Academy, come il progetto per il polo dell’Agritech presso l’ex Manifattura Tabacchi: qui l’innovazione e la ricerca stanno attirando giovani dall’estero e stanno facendo rientrare i ‘nostri’. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo e con Italian Green Factory vogliamo creare un polo green dedicato alle rinnovabili, entrando a far parte di un ecosistema di altissimo spessore", aggiunge Granisso.