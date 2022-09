Made in Campania: vola l'export

Se l'export italiano va forte, come attestano i dati diffusi dal ministro per gli esteri Luigi Di Maio,il made in Campania va fortissimo: a fronte del + 22,4 % registrato in generale dalle esportazioni italiane nel 1° semestre 2022, la nostra regione si presenta infatti come una vera e propria locomotiva con +26,3% nei primi 3 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

"Sono stato orgoglioso di illustrare questi dati proprio a Napoli - commenta Di Maio - C’è ancora molto da fare, ma questi dati rendono l'idea della ricchezza e del potenziale di questa terra. Risultati del genere sono il motivo che mi ha spinto a volere con tutte le forze il Patto per l’Export. Parliamo di un traino fondamentale, perché più aumenta l'export, più aumentano i posti di lavoro".