Energy Total Capital: cresce il management per un approccio sempre più qualitativo

Energy Total Capital società leader nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica investe in sinergie strategiche con manager e realtà di comprovata esperienza e qualità. E’ di questi giorni la notizia della chiusura delle intese con il gruppo di imprese facenti capo a Leonardo Lasala, Docente di “Change Management “ presso l’Università eCampus, Vice Presidente di Confartigianato Imprese Napoli, professionista attivo nel settore della consulenza organizzativa e del supporto allo sviluppo delle imprese innovative. Secondo Ernesto Taccogna << la nostra società è da sempre molto attenta al capitale umano ed alle possibilità di crescere lavorando fattivamente sullo sviluppo strategico. L’esperienza di Lasala e del suo gruppo è importante perché ci può consentire un ulteriore sviluppo organizzativo, su una struttura come quella del mio gruppo che in questi anni ha visto crescere non soltanto le capacità progettuali ma anche la visione strategica del futuro>>. Altrettanta soddisfazione emerge dalle parole di Leonardo Lasala secondo cui << l’entusiasmo di Ernesto Taccogna e la sua capacità di immaginare il futuro, mi ha conquistato da diverso tempo. Proprio per questo motivo collaboriamo già da diverso tempo su tutta una serie di sinergie orientate di qualità. Il mio obiettivo è portare in dote al gruppo ETC tutta la mia esperienza e con me quella del mio team di lavoro>>. Energy Total Capital è oggi la più importante società italiana operante direttamente ed indirettamente nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Ernesto Taccogna CEO e founder è tra i giovani under 30 individuati dalla rivista Forbes come leader dell’economia nazionale.