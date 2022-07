Edicole e chioschi, concessioni rinnovate fino al 2032 a Napoli

Dopo la proroga della concessione per i mercati, il Comune di Napoli ha deciso che anche le concessioni del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, scadute nel 2020, saranno rinnovate per 12 anni. Lo ha disposto l'assessora alle attività produttive Teresa Armato, intervenendo a tutela delle aziende del settore e per il mantenimento dei livelli occupazionali che vi sono impegnati.

"Il rinnovo delle concessioni di chioschi ed edicole garantisce un servizio all'utenza molto richiesto - afferma l'assessora Armato - e tutela di tante piccole attività che rivestono un ruolo importante nel tessuto economico e produttivo della città. In attesa dell'adeguamento della normativa nazionale in materia, anche queste concessioni, come quelle mercatali, saranno rinnovate per gli aventi diritto fino al 2032".