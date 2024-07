EAV: come chiude l'ultimo bilancio e i commenti

Approvato oggi dal socio unico Regione Campania il bilancio 2023 di EAV srl.

Il documento contabile per l'anno 2023 espone un utile di circa 2,5 milioni di euro: significa che il valore della società si è rafforzato e infatti dal 2015 al 2023 è salito da 10 a 161 milioni di euro.

Confermato l’attuale consiglio di amministrazione in carica con Umberto De Gregorio alla presidenza: “ringrazio il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca della fiducia ancora una volta accordata - ha detto De Gregorio - Nel corso della nostra gestione abbiamo mantenuto l’impegno di mantenere in equilibrio economico e finanziario la società, dopo il salvataggio avvenuto a fine 2016".

Dal rosso all'utile

"Nel periodo 2011-2016 la Società ha registrato perdite in bilancio per complessivi 315 milioni di Euro ha precisato De Gregorio - Negli anni 2016-2023 ha registrato utili di bilancio per circa 100 milioni di Euro. Questo rafforzamento patrimoniale ci ha consentito di portare avanti il piano investimenti di circa 5 miliardi di euro con 81 cantieri aperti ad oggi, per un rinnovamento totale della infrastruttura ferroviaria e del parco treni. Un lavoro complesso che, tra mille problemi, continueremo a portare avanti con il contributo strategico del socio, dei lavoratori, dei sindacati e di tutti gli attori del processo”.