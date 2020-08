Al Neapolis apre Dolceriva, tra beauty e tecnologia: "This is where the magic happens"

Oggi non è soltanto la vigilia di Ferragosto, ma per il brand Dolceriva è l’inizio di una nuova avventura con l’apertura di un concept store innovativo.

Dolceriva, brand di moda che nasce nel 2018 per offrire ad un pubblico di giovanissimi uomini e donne un prodotto raffinato e made in Italy, apre un nuovo punto vendita dal design nuovo che si presenta già all’accoglienza. Un enorme giardino verticale avvisa gli avventori: “This is where the magic happens”, recita l’insegna a neon poggiata sulla parete verde. Qui accade qualcosa di magico - questa è la traduzione della promessa. Lo conferma il direttore marketing e fondatore del brand Alessandro D’Ambrosio, che definisce lo store un Social Retail Concept all’interno del quale ci sono zone selfie e frasi a neon motivazionali con l’obiettivo di ispirare il pubblico.

Lo store, oltre a vendere la moda esclusiva del brand, presenta al suo interno gadget tecnologici e non, prodotti cosmetici, accessori di vario tipo che rendono innovativo il format. All’interno dello stesso nasce un vero e proprio piccolo centro benessere dove è possibile fare manicure, piedicure, e scegliere i colori di tendenza per il semipermanente. Inoltre sarà possibile fare l’allungamento delle ciglia e molte altre cose.

“Ora però non voglio dire altro, è uno store che va vissuto per capirne l’ispirazione anglosassone che ci ha guidato nella realizzazione dello stesso, l’invito è a partire dal 14 agosto presso il centro commerciale Neapolis in via Argine 380 a Napoli”, spiega D'Ambrosio.

La speranza è, in futuro, di vederlo in altre gallerie commerciali, perché i centri commerciali hanno sempre bisogno di novità.

