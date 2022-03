Diesel e benzina, prezzi alle stelle: i trucchi per risparmiare

Il prezzo del carburante continua a salire e i consumatori sono sempre più messi alle strette. Nella media, anche a Napoli si registra un prezzo della benzina sopra la soglia dei 2 euro al litro; mentre il gasolio "Viaggia" vicino a quella quota. Gli automobilisti sono in continua ricerca di distributori più economici, ma alcuni consigli potrebbero tornare molto utili. Il Sole 24 Ore, ad esempio, ha preparato una guida per limitare il consumo del carburante e l’impatto di questo sul portafoglio degli automobilisti.

Attenti a ruote, filtro e ingorghi

Il primo consiglio viene dato sulla manutenzione dei pneumatici. Gli automobilisti vengono invitati, in particolare, lo stato di salute delle ruote a partire dalla pressione delle stesse. Può tornare utile anche controllare il filtro dell'aria. Infatti, nel caso questo non dovesse essere pulito, potrebbe incidere sul consumo di carburante.

Anche lo stile di guida incide sul consumo. Il consiglio è quello di effettuare accelerate graduali, evitando brusche frenate e cambi di marce inutili. Fondamentale, in tal senso, anche mantenere andature costanti nel corso del tragitto. A bordo è consigliabile tenere un carico moderato, senza dimenticare di dover evitare di restare imbottigliati nel traffico.

Su quest'ultimo punto possono tornare utili le app di navigazione (o gli stessi navigatori per auto) che permettono di individuare le strade "libere" da ingorghi ed evitare di tenere acceso il motore inutilmente e per tempi lunghi. La guida consiglia di effettuare il rifornimento nei giorni infrasettimanali e di puntare su distributori definiti "bianchi" o "no logo" che, generalmente, presentano prezzi più bassi.

Dove costa meno a Napoli

Cresce la preoccupazione a Napoli e nelle altre città italiane per l'aumento del prezzo dei carburanti. Naturale, quindi, andare alla ricerca del distributore con i prezzi più bassi. Il portale dell'Osservatorio carburanti mette a disposizione la possibilità di scoprire dove costa meno la benzina in città.

Osservaprezzi carburanti è il sito del Ministero dello sviluppo economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

E' possibile cercare dove costa di meno la benzina a Napoli ed in tutto il resto d'Italia e scoprire in tempo reale i prezzi dei carburanti inserendo la località di nostro interesse al seguente link.