La declinazione dell'8xmille alla Chiesa Cattolica

“Verso il prossimo passo” non è solo un progetto che si sviluppa evolvendosi a partire dall’iniziale “Un passo avanti” dello scorso anno, ma è la naturale declinazione di un verbo che ha voluto espandersi e incrementare progettualità, accrescere e sostenere quelle potenzialità intercettate nei ragazzi fruitori già dal doposcuola: il tutto reso possibile grazie ai fondi dell'8xmille alla Chiesa Cattolica.

Così, concluso l’anno scolastico in maniera positiva anche grazie al doposcuola, la diocesi di Ischia ha pensato di continuare a farlo. Cosa? Declinare il verbo amare in tenuta estiva.

Ciò significa compiere il cammino tutti insieme: ragazzi e docenti, tutor e discenti, Sacerdote in primis, quello con cui è iniziato il primo passo e che accompagna sempre il cammino verso il prossimo passo, e poi i volontari Caritas, preziosi e instancabili.

Il progetto "Verso il prossimo passo" nei mesi di luglio e agosto comprende diverse attività ed eventi, dal gioco ludico alle esperienze a contatto con la natura e gli animali, volti a costruire legami unici e a celebrare il cammino di tutti i partecipanti.

Sì, perché si cammina e si celebra il presente, provando a ristabilire una connessione con la propria autenticità. Se pellegrino è colui che camminando si fa straniero, tutti peregrinano sui sentieri delle emozioni, per sviluppare l’empatia e per sentire con gli occhi del cuore, la bellezza del contatto con l’altro da sé.

Le attività dell'intero progetto sono state presentate da tutti i partecipanti, senza distinzione di ruoli o competenze, e ascoltando i silenzi di chi ancora non riesce a esprimersi. "Verso il prossimo passo" ha l'obiettivo di unire le coscienze verso un'unica meta comune.

Questo progetto è stato possibile grazie all'8xmille alla Chiesa Cattolica, ed è per questo che è importante firmare: per realizzare tanti altri progetti come questo, volti a garantire formazione, assistenza, accoglienza e per sostenere progetti di reinserimento lavorativo.