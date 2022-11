Apre megastore Decathlon a Torre Annunziata

E’ all’interno del parco Commerciale Maximall Oplonti di Torre Annunziata, che Decathlon sigla l’ultimo capitolo dell'espansione commerciale del 2022, con un negozio di 2000 mq distribuiti su 2 livelli.

A guidare l‘equipe di 40 collaboratori e collaboratrici, Nikka Maddaloni.

“Abbiamo assunto 32 nuovi sportivi e sportive, per accompagnare la nostra mission sul territorio napoletano”, afferma la Store Leader. “La tradizionale offerta di prodotti si accompagna a servizi di laboratorio per riparare e prolungare la vita dei propri beni ed un servizio di noleggio di materiale per provare nuovi sport e proporre un’alternativa al possesso”.

Per il raggiungimento del proprio progetto sociale e la realizzazione del senso d'impresa, Decathlon desidera promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva anche attraverso la collaborazione con Federazioni, Comitati, Enti di Promozione Sportiva e con Club sportivi specializzati in diverse discipline sportive nonché mediante l’organizzazione di eventi sportivi finalizzati a far conoscere ai propri clienti la pratica sportiva oggetto dell'attività dei vari Club.

Infatti, mentre l’equipe lavora all’allestimento del futuro negozio di sport, si prepara un Villaggio dello Sport a Pompei: previsto per il 4 dicembre, l’evento è gratuito ed attuabile grazie alle partnership già instaurate.

Il 9 giugno 2022, Decathlon ha aperto un altro negozio sul territorio campano, a Napoli.