Decathlon cerca personale per i punti vendita nel napoletano: le figure richieste

Decathlon cerca personale per i suoi punti vendita in provincia di Napoli. In particolare la nota catena di negozi sportivi cerca "Venditori Ciclismo" e "Venditori Subacquea o Vela" per la sede di Casoria.

Sempre per il punto vendita di Casoria si cercano "Sport leader Pesca" appassionati di Pesca Sportiva.

Si cercano anche appassionati di sport per il punto vendita di Giugliano in Campania.

Altre offerte di lavoro riguardano anche altri negozi dislocati sul territorio campano, come quello di Benevento, Mercogliano (Avellino) e Maddaloni (Caserta).

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale di Decathlon Careers (www.decathlon-careers.it).