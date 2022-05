Decathlon apre il 9 giugno: a Fuorigrotta il "paradiso" degli sportivi

Apre il 9 giugno il nuovo punto vendita Decathlon per Napoli, in una delle zone con maggiore incidenza di luoghi di pratica sportiva.

La superficie dedicata, permetterà agli sportivi di accedere ad articoli utili per gli sport più praticati nella zona: soprattutto calcio, tennis, padel (sport in fortissima crescita sia dal punto di vista dei praticanti che dei luoghi di pratica), running, nuoto, fitness.

L’intera gamma delle 80 discipline sportive, è ovviamente offerta tramite il canale on line, con modalità di acquisto che permettono la consegna a domicilio (successivamente all’apertura sarà implementato un servizio di consegna in giornata) oppure le forme ibride (acquisto on line e ritiro in negozio), che meglio soddisfano le esigenze omnicanali cui sempre più il consumatore è abituato.

Il negozio inoltre garantirà i classici servizi di laboratorio (incordatura racchette, stampa e riparazione bici).

Il layout del nuovo punto vendita presenta una novità per l’Azienda, che ha saputo trasformare una pianta molto irregolare nell’opportunità di offrire allo sportivo un percorso di acquisto quanto più “guidato” e confortevole.

Per siglare il patto sportivo con il territorio e fedeli alla mission, il team di Decathlon Napoli ha organizzato un evento sportivo.

Primavera dello sport: un villaggio sportivo per praticare gratuitamente diversi sport. Evento rivolto ad ogni età ed abilità. Con il patrocinio del Comune di Napoli, in collaborazione con la Capitaneria di porto e le Autorità locali il 22 maggio, sul lungomare di Napoli, h 10-18.



Valerio Belardini, Store Manager ed appassionato di padel: “Siamo entusiasti di offrire alla città di Napoli l’opportunità di praticare sport con noi. Gli sportivi e le sportive che compongono i team napoletani rispondono attivamente alla definizione dei piani d’azione e degli obiettivi per incidere positivamente sul territorio.

Sono fiero di poter contare su una squadra dinamica e professionalmente attiva. Nel 2021 abbiamo registrato orgogliosamente una percentuale del 95% di complessivi “si” alla voce “vengo volentieri al lavoro” *.

*Survey Decathlon Teammates Barometre, con svolgimento annuale, tesa a registrare il sentiment dei collaboratori rispetto alla vita aziendale, ai valori vissuti, ed al proprio percorso professionale. L’apertura di Decathlon a Napoli si affianca ad altre aperture previste a giugno (Milano, Jesolo, Carini, Roma Collatina) e luglio (Ostia).

Un nuovo Amministratore Delegato per Decathlon Italia

Augusto Felix succede a Fulvio Matteoni alla guida del Paese ed avrà il compito di guidare il business e la crescita di Decathlon in Italia.

Augusto Felix è entrato a far parte di Decathlon più di 25 anni fa: il suo percorso inizia nel 1996 a Montesson, in Francia, per proseguire poi a uno dei negozi Decathlon di Parigi e arrivando successivamente a ricoprire le cariche di Retail Supplier e Product Leader. Dopo una brillante crescita in Decathlon Francia, nel 2015 Felix ha l’incarico di lanciare Decathlon in Colombia, realizzando il progetto di apertura di 8 negozi nelle 4 principali città di Bogotá, Barranquilla, Medellín e Cali, e dove oggi lavorano più di 400 collaboratori. Da poco più di un anno Augusto Felix è City Leader di Decathlon Milano.

Il suo percorso internazionale, la sua conoscenza di Decathlon e la sua consolidata esperienza sono le fondamenta per dare seguito alla crescita dell’azienda in Italia, consolidando e rafforzando una storia di successo lunga quasi 30 anni.

Fulvio Matteoni, al passaggio di testimone: “L’Italia ha portato avanti negli ultimi anni un’importante strategia di crescita che ha visto, solo nel 2021, l’apertura di 8 nuovi negozi sul territorio, per un totale di 137 store (incluso il punto di vendita di Malta, affiancato al progetto italiano). Oggi l’Italia rappresenta uno dei Paesi che contribuiscono attivamente alla strategia di consolidamento e diffusione della nostra missione: rendere lo sport accessibile a tutti, promuovendo la cultura del movimento fisico e del benessere psicofisico‘’.

“Sono onorato di questo nuovo e importante incarico e della fiducia che l’Azienda ha voluto darmi con questa nomina – ha dichiarato Augusto Felix, nuovo Amministratore Delegato Decathlon Italia – Sono orgoglioso di far parte di questo team straordinario da oltre un anno. Sono pronto ad aprire questo nuovo capitolo in un Paese in continuo sviluppo da quasi 30 anni e ricco di talenti”.

Decathlon

Decathlon è ideatore, produttore e distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito internet e gli oltre 1600 store in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone.

In Italia:

7.974 collaboratrici e collaboratori

136 negozi, distribuiti su tutto il territorio nazionale

4 depositi logistici, 2 sedi di Produzione

Fatturato omnicanale realizzato nel 2021: oltre 1,7M€. Parte di fatturato digitale sul fatturato omnicanale: 13.4%.