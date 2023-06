Armando De Nigris nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella

Armando de Nigris, Presidente del Gruppo De Nigris, azienda leader internazionale nel settore aceti e condimenti e di recente riconosciuta come Marchio Storico di Interesse Nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato nominato Cavaliere del Lavoro con Decreto del Presidente della Repubblica. Un riconoscimento importante per l’attività del Gruppo nato nel 1889, che oggi arriva in oltre 85 paesi del mondo con più di 300 dipendenti e 4 stabilimenti dislocati sul territorio nazionale. “Sono molto grato per questo riconoscimento, che voglio condividere con la mia Famiglia ed i miei collaboratori tutti che, ogni giorno, negli stabilimenti del Gruppo portano avanti con sapienza e passione una tradizione lunga oltre 130 anni.” Prima di approdare all’azienda di famiglia, Armando de Nigris ha esercitato la professione di medico chirurgo. Da sempre de Nigris sostiene l’importanza della Dieta Mediterranea, per la costruzione di uno stile di vita sano e bilanciato. Grazie a questa strenua difesa del tricolore e la valorizzazione dei cibi della nostra terra, è stato nominato nel 2019 Advisor per l’Italia alla European Commission for Environment, Public Health and Food Safety.

La nomina a Cavaliere del Lavoro nel settore alimentare è, quindi, il culmine di un percorso virtuoso portato avanti negli anni. “Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio e di responsabilità perché siamo l’unica azienda della categoria ad essere premiata dal 1901, anno di istituzione di questa onorificenza. Sentiamo forte il dovere di rappresentare sempre al meglio il territorio italiano, testimoni e custodi come siamo di tradizioni agroalimentari del Paese”.