De Luca: "Nell'ultimo decennio ciucciaria al potere. Persino per fare il barbiere serve professionalità"

Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, sono tra gli ospiti del Convegno Infrastrutture e PNRR - Prospettive per la Regione Campania. Un fattore di sviluppo per colmare il divario Nord-Sud, che si sta tenendo oggi presso la Palazzina Convegni dell'Interporto di Nola.

Periodo oscuro alle spalle

"Rispetto a Germania e Francia abbiamo un 15-20% di occupati in meno per il ritardo del Sud. Avremo sulla carta il 40% di risorse destinate al Sud. E' insufficiente. Dopo il crollo del Muro di Berlino si è pensato a risanare la Germania Est, invece noi abbiamo avuto un decennio di cialtroneria politica. Sui libri di storia si studierà la ciucciaria al potere citando Eduardo. Persino per fare il barbiere devi avere professionalità. Uno non vale uno. Che vuol dire parlare di casta. Se Dio vuole questa stagione è alle spalle. Il ministro Giovannini è espressione di una elite che sta recuperando terreno", spiega De Luca nel suo intervento.

Prysmian a rischio

"La fibra ottica è gestita quasi interamente dalla Cina. Prysmian di Battipaglia rischia di finire fuori mercato dato che la Cina ha deciso di considerare strategico il settore a danno della nostra azienda che si trova così tagliata fuori da un mercato prima florido. Serve bando di gara per le aziende italiane per fare utilizzare in Italia la nostra fibra ottica", denuncia il Governatore.

"Da noi imprenditori visti come ladri"

"Sogno un Paese in cui si possa aprire un'azienda in un mese. Da noi l'imprenditore è visto come un ladro. La trasformazione urbana da noi è impedita e vista con sospetto, ti becchi subito avvisi di garanzia. A Salerno abbiamo realizzato la piazza sul mare più bella d'Europa. Create ricchezza, chi crea ricchezza investe dopo. Arricchitevi. Bisogna uscire da questa sottocultura. La Regione Campania è all'avanguardia nella digitalizzazione e nella burocrazia zero", conclude De Luca.

Convegno

Partecipano tra gli altri all'incontro: Luca Cascone, Presidente Commissione Consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, Gaetano Minieri, Sindaco di Nola, Andrea Annunziata, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Roberto Pagone, Responsabile Investimenti Area Sud RFI, Giosy Romano, Presidente Consorzio ASI Napoli, Alfredo Gaetani, Presidente Interporto Campano S.p.A., Claudio Ricci, Amministratore Delegato Interporto Campano S.p.A. – CIS S.p.A.